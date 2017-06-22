Турецкие военные инструкторы проводили подготовку военнослужащих Военно-морских сил Азербайджана, сообщает командование ВМФ Турции.
Местом для проведения подготовки была выбрана военно-морская база «Аксаз», располагающаяся в юго-западной провинции Мугла (Турция), берега которой омываются Средиземным и Эгейским морями.
В общей сложности подготовку в Турции прошли 11 азербайджанских военнослужащих. Основное направление подготовки – организация военно-морского десанта при различных условиях на море и на суше.
В качестве военных инструкторов выступали офицеры турецкого спецназа SAT (военно-морское направление) и учебного центра «Звезда Карамюрселя».