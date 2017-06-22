Европа продлила санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза решили продлить экономические санкции против России, заявил председатель Евросовета Дональд Туск, передает РИА Новости.
"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений", — написал Туск в Twitter.
Ранее глава Евросовета заявлял, что санкции, срок действия которых истекает 31 июля, продлят на полгода.
Официальные санкции могут быть продлены через несколько дней после саммита глав государств ЕС, который завершится 23 июня.