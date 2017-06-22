Папа Римский продал футболку сборной Азербайджана на eBay?

Шотландец Джо Джонстон коллекционирует футбольные майки. Он прославился тем, что в его коллекции футболки всех 211 сборных стран, входящих в состав ФИФА.

И самой престижной в его коллекции, как признается сам Джонстон, является футболка юношеской сборной Азербайджана. У этой майки интересная предыстория.

«У меня есть футболка сборной Азербайджана U-17, которая раньше принадлежала Папе Римскому Бенедикту XVI, - рассказывает Джо. – Она продавалась на eBay. Майка была подписана командой. На ней написаны место и дата, а также сообщение на немецком языке, которое можно перевести как «с огромным уважением».

Мне всегда интересно знать, что я покупаю. И я выяснил, что эта футболка подарена командой Папе».

Если взглянуть на майку, то можно легко понять, что подарена она была в 2010 году. Главным тренером нашей команды тогда был немец Оливер Пельцер, также подписавшийся на футболке, предназначенной для его соотечественника Бенедикта XVI (в миру Йозеф Алоиз Ратцингер) - 265-го Папы Римского, отрекшегося от престола в 2013 году.

Идея коллекционировать майки появилась у Джонстона семь лет тому назад.

«После чемпионата мира-2010 у меня оказалась футболка сборной Аргентины, а затем я пошел в благотворительный магазин и нашел майки Словении и Шотландии по цене около 1 фунта за каждую. Я купил их. У меня были три футболки – это уже коллекция. Мне понравилась эта идея, я стал присматриваться на eBay и купил несколько дешевых маек сборной Хорватии. Найти футболки некоторых сборных было легко, но подавляющее большинство было настоящим дефицитом. Примерно сто стран из-за отсутствия финансов у населения или отсутствия интереса к футболу не производят футболки для продажи. Единственный способ заполучить майки этих стран – просить их у игроков. Поэтому я потратил много времени на футболистов в фейсбуке. К примеру, футболку сборной Конго мне прислал игрок этой команды Принс Оньянге. Он носил ее на Кубке Африканских наций-2015.

Последней в коллекции Джо Джонстона стала майка сборной Мадагаскара. По словам шотландца, эта футболка является ярким примером того, насколько сложно собирать подобную коллекцию.

«Я давно понял, что нет смысла искать футболку сборной Мадагаскара на eBay, - рассказывает коллекционер. – Вам просто будет предложено множество маек из одноименного мультфильма… В конце концов, я завладел сразу четырьмя майками сборной Мадагаскара. Одну оставил себе, а остальные отправил другим коллекционерам – в Канаду, Мексику и Бельгию».

Теперь он мечтает о выставке, где можно было бы выставить все 211 футболок.

«Я уверен, что людям это будет интересно», - говорит коллекционер.