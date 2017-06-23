ДТП в Бразилии: 21 погибший

Не менее 21 человека погибли и 22 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса в Бразилии, передает РИА Новости со ссылкой на дорожную полицию страны.

По данным властей, трагедия произошла в штате Эспириту-Санту, когда грузовик с камнями врезался в автобус, а затем задел еще две машины скорой помощи. На месте аварии вспыхнул пожар.

Больше всего пострадали люди, ехавшие в салоне автобуса: по данным портала Globo, среди погибших – не менее 13 пассажиров. Предварительные данные говорят о виновности в аварии водителя грузовика.