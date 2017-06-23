Евросоюз считает неустойчивым статус-кво в Карабахе

Последние нарушения режима прекращения огня, ставшие причиной жертв на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск свидетельствуют о неустойчивости статус-кво, говорится в сообщении делегации Евросоюза в Армении.
Как говорится в заявлении представителя делегации, лидеры обеих стран многократно заявляли о своей приверженности соблюдению режима прекращения огня и мирному урегулированию конфликта.
"ЕС ожидает ослабления напряженности и проявления сдержанности как на словах, так и на деле. Организация выражает свою полную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и присоединяется к их заявлению от 19 июня, в котором те призывают стороны немедленно обсудить меры по снижению напряженности в зоне конфликта" - говорится в заявлении.