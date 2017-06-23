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ООН прогнозирует сокращение населения Азербайджана и вымирание Армении

Автор: Отдел информации 

Население Азербайджана существенно сократится к 2100 году и составит 9,5 миллионов человек. Об этом говорится в докладе ООН, опубликованном 21 июня.

Согласно отчету, подготовленному Департаментом по экономическим и социальным вопросам, население Азербайджана в настоящее время составляет 9,8 миллиона человек.

Уже к 2030 году согласно данным ООН,  численность жителей Азербайджана составит 10,6 миллионов человек.

К 2050 году численность населения Азербайджана превысит 11 миллионов человек, но к 2100 резко упадет до 9,5 миллионов человек. При этом причины ожидаемого сокращения чиленности населения Азербайджана не раскрываются.

Крайне плачевные прогнозы ООН дало по соседней Армении, в которой на данный момент числится 2,93 миллиона человек. Уже к 2050 году численность населения Армении сократится до 2,7 миллионов, а в 2100 году и вовсе упадет до 1,8 миллионов человек.

Население Грузии также уменьшится (с 3.5 млн до 2.9 млн), а России (с 144 млн до 124 млн) населения.  Население Турции, напротив, вырастет до 85.7 млн.

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