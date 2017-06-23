Азербайджан опроверг информацию о гибели своих разведчиков

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о вылазке азербайджанских военных на линии соприкосновения в Карабахе.

"Военное руководство Армении в очередной раз прибегло к сфабрикованной лживой информации, которая рассчитана на реабилитацию за последние потери и неудачи на фронте", — заявили РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Отметим, что ранее Минобороны Армении заявило о вылазке азербайджанских разведчиков, в результате которой азербайджанская сторона якобы потеряла 4 военнослужащих.