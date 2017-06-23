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Сядет ли водитель президента за изнасилование малолетки? haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

За последние годы абхазцы насмотрелись на всякое: безнаказанные убийства, нерасследованные грабежи, повсеместное воровство и повальная коррупция. Но то, что произошло недавно – взорвало грузинскую автономию, проще говоря самопровозглашенное государство. Личный водитель главы Абхазии Рауля Хаджимба, некто Астамур Джапуа изнасиловал 13-летнюю девочку, а вслед за этим выстрелом в голову была убита ее 23-летняя сестра, мать двоих детей.

Сухуми высыпал на улицы. На протестной акции самые хладнокровные ораторы требовали немедленного ареста президентского водителя, который к тому же оказался родным братом депутата Алмаза Джапуа. Разгневанные же сухумцы заявили, что вместе с водителем нужно посадить за решетку и его высокопоставленных покровителей. А заодно и отменить смертную казнь. Тут пришлось самому президенту Раулю Хаджимба приступить к общению с народом, правда, сделал он по телевидению.

«Никакой пощады, никакого оправдания и быть не может, чтобы никто не подумал, что кто-то пытается кого-то защитить», - заявил президент. Но последующие события показали, что заверения эти никого не убедили.  

Мать 13-летней Лианы Джгамазия сама рассказала разбушевавшимся землякам как пьяный Астамур Джапуа пришел к ним домой, и угрожая оружием несовершеннолетней девочке, увез ее, чтобы сделать свое черное дело. А через несколько дней, был найден труп ее 23-летней сестры. По мнению «всенародного суда» депутат Алмаз Джапуа, т.е. брат упомянутого выше насильника сообщил ее отцу, что его дочь является проституткой.

В результате, отец убил свою дочь, а Астамур Джапуа сдался властям, но себя виновным он не признает. На последнем митинге представители общественных организаций обратились к парламенту со специальным заявлением с требованием отменить смертную казнь и создать специальную комиссию с участием представителей общественности для контроля за ходом «этого позорного дела». И получили официальный ответ, что парламент уже взял дело под свой контроль. Между тем член «Клуба экспертов» Ираклий Цкитишвили объяснил взрывоопасную ситуацию в Сухуми тем, что в Абхазии уже много лет преступления членов влиятельных кланов остаются безнаказанными. 

«Брат Астамура Джапуа является лидером правящей партии «Аинар» и «депутатом парламента». Его близкая родственница Тали Джапуа руководит Абхазской государственной телерадиокомпанией, она замужем за де-факто министром внутренних дел и т.н. вице-премьером Асланом Кобахия. Народ понять можно…»

Эксперт считает, что, если следствие как всегда заволокитят, скандал национального масштаба может закончиться отставкой Хаджимба.

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Сядет ли водитель президента за изнасилование малолетки? haqqin.az из Грузии
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