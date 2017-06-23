Подписаться на уведомления
 

В Венесуэле не стихают протесты

 

Еще один человек убит в четверг в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе национальной боливарианской гвардией, сообщает портал Nacional.

Убитый опознан как 22-летний Даниэль Хосе Вальенилья. Он получил три огнестрельных ранения в грудь. Раненый был доставлен в госпиталь, однако во время хирургической операции скончался.

Таким образом, по последним данным, в ходе протестов погибло 75 человек.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

66 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 27° / 19°
24 Июн 28° / 21°
25 Июн 28° / 21°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9015 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Порошенко: «Я не знаю, что Саакашвили делает в Украине»
За 10 лет 200 тысяч убитых наша реплика
В Венесуэле не стихают протесты
КНДР испытала новый двигатель для ракеты
Сядет ли водитель президента за изнасилование малолетки? haqqin.az из Грузии
ООН прогнозирует сокращение населения Азербайджана и вымирание Армении
Азербайджан опроверг информацию о гибели своих разведчиков
Евросоюз считает неустойчивым статус-кво в Карабахе
ДТП в Бразилии: 21 погибший
Васиф Талыбов уволил министра налогов Нахчывана
Папа Римский продал футболку сборной Азербайджана на eBay?
Европа продлила санкции против России
Турецкий спецназ обучает азербайджанских морпехов фото
Новая система переводов… А азербайджанские банки не в курсе
Указом Ильхама Алиева: получите визы за 3 часа! сюрприз и для граждан Азербайджана
Над севером Германии пронесся торнадо
Многокилометровые пробки по дороге в Азербайджан
Тиллерсон позвонил Лаврову
Водители снова жалуются на некачественный бензин видео
Постсоветская Азия: взрыв неизбежен? наша аналитика
Евросоюз может продлить санкции против России
К власти в Саудовской Аравии пришли 30-летние наш комментарий
Доха или Эр-Рияд? Чью сторону выберет Азербайджан
Майкл Бом: «США могут прислушаться к Германии и отменить санкции против России» эксклюзив
Россия хочет отправить в Сирию казахских и киргизских солдат
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться