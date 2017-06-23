В минувшем мае в Мексике произошло 2 186 убийств, сообщается в докладе Национальной системы общественной безопасности Мексики. Статистика ведется на протяжении последних двадцати лет, и это самый высокий показатель за месяц за все эти годы.

Причина общеизвестна: непрекращающаяся десятилетиями война нарокартелей с гражданами, правоохранительными органами и между собой. В вышедшем в 2015 году документальном фильме «Земля картелей» режиссера Мэтью Хайнемана говорилось, что с 2007 года в Мексике были убиты 80 тысяч человек и более 20 тысяч пропали без вести. Но Национальная система общественной безопасности называет цифры намного выше: более 200 тысяч погибших или пропавших без вести с 2006 года, с тех пор, как за борьбу с наркотрафиком взялись мексиканские военные.

Два самых убийственных штата – это Гуэреро на юге, где за месяц было убито 216 человек, и западный штат Синаола, тут погибло 154 человека. Это при том, что глава местного картеля Хоакин «Эль Чапо» Гузман в январе был экстрадирован в США. Здесь же, в Синоле, в городке Кульякан, прямо напротив своей редакции был убит журналист Хавьер Вальдес, известный своими публикациями о наркоторговле. Он работал над этой темой тридцать лет, и в 2011 году был награжден Комитетом защиты журналистов за свои материалы в прессе.

Наркотики давно не единственный бизнес наркокартелей, проникших в разные сферы экономики страны. Так, за 2013 год, незаконно подключаясь к нефтепроводам, члены банд откачали горючего на 750 миллионов долларов. А наркокартель «Рыцари-тамплиеры» в том же году заработал миллиард долларов на продаже железной руды, нелегальную добычу которой наладили преступники.

По подсчетам мексиканских властей, в 2013 году наркокартели заработали на продаже железной руды миллиард долларов. Нелегальная поставка мигрантов и проституток в США, продажа контрафакта и оружия – им интересно все, что приносит сверхприбыль. Поэтому при всем возмущении и насмешках над планами Дональда Трампа возвести стену между Мексикой и Соединенными Штатами, это желание родилось у американского президента не на пустом месте.

Парадоксально, но подъему мексиканских картелей способствовал разгром картелей колумбийских. Потеряв влияние и силу, те теперь вынуждены платить местным бандам большие проценты за право переправлять свой товар в США через мексиканскую территорию, тем самым еще больше усиливая мексиканцев. Большая война с картелями в Мексике началась в 2006 году, и она дала свой результат: большие картели распались на отдельные группировки. Но это вовсе не упростило борьбу с ними и увеличило количество жертв, поскольку многие стали погибать во внутренних междоусобицах в борьбе за доминирующий контроль. Хаоса стало значительно больше. Результат мы видим в отчетах Национальной системы общественной безопасности.