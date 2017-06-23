Подписаться на уведомления
 

Арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном

 

Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, требуют от последнего прекращения дипотношений с Ираном и отводят на это меньше двух недель. Об этом в пятницу сообщило Associated Press со ссылкой на документ.

По его сведениям, в списке значатся 13 требований, среди которых закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Помимо этого, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию. Все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение десяти дней. 

В качестве мер по снижению террористической угрозы эмирату предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников, которые скрываются в Катаре.

Как сообщалось ранее, перечень требований был передан Кувейтом.

5 июня ОАЭ, Египет, Бахрейн и Саудовская Аравия обвинили Доху в поддержке международного терроризма и разорвали отношения. В дальнейшем Маврикий, Мальдивы и Мавритания также решили прекратить дипломатические связи с Катаром, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств. Кувейт и Оман воздержались от каких-либо мер в отношении Катара.

914 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Июн 28° / 21°
25 Июн 29° / 21°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9015 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Цены на нефть перешли к росту
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов и минометов
Арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном
Порошенко: «Я не знаю, что Саакашвили делает в Украине»
За 10 лет 200 тысяч убитых наша реплика
В Венесуэле не стихают протесты
КНДР испытала новый двигатель для ракеты
Сядет ли водитель президента за изнасилование малолетки? haqqin.az из Грузии
ООН прогнозирует сокращение населения Азербайджана и вымирание Армении
Азербайджан опроверг информацию о гибели своих разведчиков
Евросоюз считает неустойчивым статус-кво в Карабахе
ДТП в Бразилии: 21 погибший
Васиф Талыбов уволил министра налогов Нахчывана
Папа Римский продал футболку сборной Азербайджана на eBay?
Европа продлила санкции против России
Турецкий спецназ обучает азербайджанских морпехов фото
Новая система переводов… А азербайджанские банки не в курсе
Указом Ильхама Алиева: получите визы за 3 часа! сюрприз и для граждан Азербайджана
Над севером Германии пронесся торнадо
Многокилометровые пробки по дороге в Азербайджан
Тиллерсон позвонил Лаврову
Водители снова жалуются на некачественный бензин видео
Евросоюз может продлить санкции против России
К власти в Саудовской Аравии пришли 30-летние наш комментарий
Доха или Эр-Рияд? Чью сторону выберет Азербайджан
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться