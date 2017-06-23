Арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном

Арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, требуют от последнего прекращения дипотношений с Ираном и отводят на это меньше двух недель. Об этом в пятницу сообщило Associated Press со ссылкой на документ.

По его сведениям, в списке значатся 13 требований, среди которых закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Помимо этого, Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию. Все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение десяти дней.

В качестве мер по снижению террористической угрозы эмирату предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников, которые скрываются в Катаре.

Как сообщалось ранее, перечень требований был передан Кувейтом.

5 июня ОАЭ, Египет, Бахрейн и Саудовская Аравия обвинили Доху в поддержке международного терроризма и разорвали отношения. В дальнейшем Маврикий, Мальдивы и Мавритания также решили прекратить дипломатические связи с Катаром, а Джибути и Иордания снизили уровень диппредставительств. Кувейт и Оман воздержались от каких-либо мер в отношении Катара.