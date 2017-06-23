Подписаться на уведомления
 

Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов и минометов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 117 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-миллиметровый миномет (1 снаряд), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

435 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Июн 28° / 21°
25 Июн 29° / 21°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9015 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Цены на нефть перешли к росту
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов и минометов
Арабские страны требуют от Катара разрыва дипотношений с Ираном
Порошенко: «Я не знаю, что Саакашвили делает в Украине»
За 10 лет 200 тысяч убитых наша реплика
В Венесуэле не стихают протесты
КНДР испытала новый двигатель для ракеты
Сядет ли водитель президента за изнасилование малолетки? haqqin.az из Грузии
ООН прогнозирует сокращение населения Азербайджана и вымирание Армении
Азербайджан опроверг информацию о гибели своих разведчиков
Евросоюз считает неустойчивым статус-кво в Карабахе
ДТП в Бразилии: 21 погибший
Васиф Талыбов уволил министра налогов Нахчывана
Папа Римский продал футболку сборной Азербайджана на eBay?
Европа продлила санкции против России
Турецкий спецназ обучает азербайджанских морпехов фото
Новая система переводов… А азербайджанские банки не в курсе
Указом Ильхама Алиева: получите визы за 3 часа! сюрприз и для граждан Азербайджана
Над севером Германии пронесся торнадо
Многокилометровые пробки по дороге в Азербайджан
Тиллерсон позвонил Лаврову
Водители снова жалуются на некачественный бензин видео
Евросоюз может продлить санкции против России
К власти в Саудовской Аравии пришли 30-летние наш комментарий
Доха или Эр-Рияд? Чью сторону выберет Азербайджан
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться