Открывается автобусный рейс Баку — Батуми

Автобусный маршрут Баку — Батуми начнет функционировать с 26 июня текущего года, сообщает Бакинский международный автовокзальный комплекс.

«Рейс будет осуществляться три раза в неделю — понедельник, среду и пятницу. Автобусы из Баку будут выезжать в 18:00 по местному времени и прибудут в Батуми в 9:00 следующего дня», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, стоимость билета составляет 40 манатов. Проезд в автобусе для детей до 5 лет бесплатный, для детей от 5 до 10 лет нужно оплатить 50% от стоимости билета.