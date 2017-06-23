В американском Лас-Вегасе арестован торговый центр стоимостью в несколько миллионов долларов, принадлежащий олигарху Тельману Исмаилову, сообщает «Коммерсант».

Издание пишет, что по иску «Банка Москвы», которому олигарх должен сотни миллионов долларов, на собственность Тельмана Исмаилова наложен арест. Банк в своем иске обвинил олигарха в мошенничестве, так как он, отказываясь платить по кредитам в России, вывел свои капиталы за границу и купил недвижимость на имена своих родственников.

О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из «Банка Москвы» узнали благодаря решению кипрского суда. 22 февраля этого года юристы банка обратились в окружной суд Никосии с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию о движениях по счетам компании Vesto Trading Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах и принадлежащей Исмаилову.

Компания Vesto Trading Limited, как и сам Тельман Исмаилов, являлась поручителем по кредитам, которые с сентября 2012 года по февраль 2014-го «Банк Москвы» предоставил ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. Всего эти компании, входившие в группу АСТ (под ее контролем находился печально известный Черкизовский рынок) Тельмана Исмаилова, получили три займа на общую сумму более $230 млн, которые постепенно обслуживать перестали. Сейчас, учитывая штрафы и пени, олигарх должен кредитору более 19 миллиардов рублей (свыше 300 миллионов долларов).

Не дождавшись возврата средств, банк обратил взыскание на имущество заемщиков, поручителей и связанных с ними структур. Сам Тельман Исмаилов в конце 2015 года решением арбитражного суда Московской области был признан банкротом. Зато кредитор получил под свой контроль принадлежащие должникам ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр АСТ.

Это имущество было в залоге у банка по кредитам группы АСТ. Обеспечительные меры совсем недавно были приняты в отношении двух квартир площадью 132,9 и 158,9 кв. м в элитном доме №18 по Кутузовскому проспекту Москвы и другой недвижимости.

Однако главная борьба развернулась вокруг построенного Тельманом Исмаиловым в турецкой Анталье гостиничного комплекса класса люкс Mardan Palace. Турецкие Ast Insaat Taahhut Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi и Olimpus Insaat Turizm Gida Otelcilik Nakliye Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, выступающие балансодержателем и управляющей структурой Mardan Palace соответственно, тоже числились среди поручителей по не возвращенным «Банку Москвы» кредитам. В связи с этим еще летом 2015 года банк подал в 3-й арбитражный суд провинции Анталья заявления о признании поручителей банкротами, однако тот приступил к их рассмотрению по существу только сейчас. Компания Olimpus была предварительно признана неплатежеспособной, однако окончательное решение, которое может позволить «Банку Москвы» претендовать на Mardan Palace, будет принято в лучшем случае осенью этого года.

Кипрский суд раскрыл информацию о том, что еще в 2014 году, когда ООО «Руслайн 2000» перестало обслуживать полученный в нем кредит, более $8 млн со счетов компании-поручителя Vesto Trading Limited ушли в США и были использованы на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе. Этот ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий общей площадью около 7 тыс. кв.м, ранее принадлежал семье Сэма Назаряна, известного американского миллиардера иранского происхождения. Сейчас же его владельцами являются компании Marker Craig LLC и Marker LLC, находящиеся под контролем родственницы Тельмана Исмаилова Наили Садыховой.

Юристы «Банка Москвы» подали иск в суд округа Кларк (штат Невада) о признании финансовых операций, совершенных между компаниями Marker и Vesto Trading Limited, мошенническими, а также аресте ТЦ. Суд, наложив обеспечительные меры на торговое заведение, предоставил стороне ответчиков время, чтобы они ответили на претензии кредитора.

«С 2014 года Тельман Исмаилов и компании группы АСТ не обслуживают долг перед группой ВТБ. Поскольку мы не получили от господина Исмаилова никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности, мы были вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке. По заявлению «Банка Москвы», которому господин Исмаилов должен свыше 19 млрд руб., он был признан банкротом. Суд включил всю сумму требований банка в реестр кредиторов Исмаилова», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ВТБ.