Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству четырех типов зарядов для ручных противотанковых гранатометов (РПГ-7V2) в городе Ширван, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава Миноборонпрома Явер Джамалов проинформировал главу государства о том, что на заводе налажено производство осколочных гранат, кумулятивных зарядов «тандемного» типа, термобарических боеприпасов и инертных снарядов РПГ-7V2.

«Целью налаживания производства является борьба с танками, самоходными артиллерийскими установками, в том числе оснащенными системами с динамической защитой (ДЗ), а также легкобронированной и небронированной техникой, уничтожение живой силы противника в открытой местности и окопах», — отметил Я.Джамалов.

По его словам, эти боеприпасы могут уничтожить бронетехнику и личный состав противника на расстоянии 700 м.

* * *11:20

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии воинской части Внутренних войск Министерства внутренних дел, расположенной в городе Ширван, сообщает официальный сайт главы государства.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов отдал рапорт главе государства.

Президент Ильхам Алиев посетил солдатскую казарму. Затем президент Азербайджана ознакомился с вооружением и техникой Внутренних войск.

Далее глава государства ознакомился с условиями, созданными в столовой для солдат воинской части.

* * *10:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в город Ширван, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства сначала посетил возведенный в центре города Ширван памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, возложил цветы к нему.

Глава Исполнительной власти города Ширван Мардан Джамалов проинформировал президента Ильхама Алиева о проведенных вокруг памятника работах по благоустройству.