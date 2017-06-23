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Российские корабли нанесли ракетный удар по Сирии видео

 

Два российских фрегата и подводная лодка ударили крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГ в Сирии, сообщили в пятницу в Министерстве обороны РФ, передает Интерфакс.

Пуски шести крылатых ракет «Калибр» по игиловцам из восточной части Средиземного моря совершили фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводная лодка «Краснодар». Подлодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

«В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой «Калибр" сдетонировал арсенал боевиков»,  утверждают в Минобороны.

«Остатки боевиков и объектов террористов ИГ уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России»,  заверили в военном ведомстве.

Россия предупредила Турцию и Израиль об ударах, добавили в Минобороны. «Командования Турции и Израиля были своевременно проинформированы по каналам взаимодействия о пусках крылатых ракет», — сообщили в Минобороны.

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