Лучший результат в утренней сессии «Формулы-2» показал голландец Ник Де Врис из команды «Рапакс». Его время 1:54.187. На втором месте британец Джордан Кинг из «Моторспорта», на третьем – итальянец Лука Гиотто из Russian Time.
В 15:00 начнутся квалификационные заезды «Формулы-2».
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В Баку стартовал гоночный уик-энд «Формулы-1» и «Формулы-2».
В 11:00 начались свободные заезды соревнований «Формулы-2». В 15:00 пройдет квалификация этих гонок.
Первая сессия свободных заездов для пилотов «Формулы-1» начнется в 13:00, вторая — в 17:00.
Также на сегодня запланированы автограф-сессии команд «Формулы-1» «Макларен» (11:00), «Хаас» (11:20) и «Уильямс» (15:40). На 20:30 на бульваре запланирован концерт турецкой звезды Таркана.