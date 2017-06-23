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Суд принял решение по громкому делу подростка на Porsche

Автор: Отдел информации 

Суд Сабунчинского района Баку удовлетворил ходатайство Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительной власти Сабунчинского района о привлечении Адиля Мамедова (имя и фамилия условные) к принудительным мерам воспитательного характера. Также суд принял решение от 22 июня 2017 года отправить А.Мамедова в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, сообщили haqqin.az в Бакинской городской прокуратуре.

Исполнение решения поручено Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительной власти Сабунчинского района и Сабунчинскому районному управлению полиции.

Напомним, 3 мая на территории поселка Бакиханов Сабунчинского района неизвестный сбил на своем автомобиле переходившую дорогу Хаялю Мамедову и скрылся с места происшествия. Х.Мамедову, помещенную в городскую больницу №3, спасти не удалось. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК Азербайджана.

В результате оперативных мер был задержан несовершеннолетний Адиль Мамедов (имя и фамилия условные), совершивший ДТП на автомобиле Porsche с номерным знаком 99 BS 999. Было возбуждено уголовное дело по статьям 263.1-3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, не имеющим права на управление транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

В отношении владельца транспортного средства — Надира Мамедова (имя и фамилия условные), давшего своему несовершеннолетнему сыну автомобиль, принято решение о привлечении его к административной ответственности по статье 335.3 Кодекса об административных правонарушениях.

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