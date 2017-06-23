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Советники рекомендуют Трампу реже упоминать Россию

 

Советники президента Дональда Трампа настоятельно рекомендовали ему реже затрагивать Россию и расследование приписываемого Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США прошлого года. Особенно это касается таких выступлений главы государства перед сторонниками, как состоявшееся в минувшую среду в штате Айова, сообщила в четверг телекомпания NBC, передает ТАСС.

По данным ее источников в администрации президента, советники пока достигли частичного успеха. В Айове Трамп действительно не упомянул Россию, однако на следующее утро разразился очередной отповедью демократам в Twitter. Глава государства задался вопросом, почему прежняя администрация Барака Обамы не остановила РФ, если демократы так упорно утверждают, что Москва вмешивалась в президентские выборы в 2016 году.

Согласно изложенной NBC информации, советники просят Трампа сосредоточиться на, увы, редких успехах, чтобы упрочить свои позиции и обеспечить быстрые подвижки в выполнении предвыборных обещаний. К таким успехам относятся результаты внеочередных выборов в Палату представителей Конгресса США, которые прошли 20 июня в штатах Джорджия и Южная Каролина. В обоих случаях победу одержали республиканцы, увеличив свое большинство в нижней палате до 241 мандата.

Разбирательство попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании в США ведет ФБР, а также спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании.

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