Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Карабахе

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ростом напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении, распространенном его пресс-секретарем, сообщает haqqin.az.

В заявлении отмечается, что глава ООН принял к сведению заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19 июня, сделанное по итогам их последнего визита в Нагорный Карабах, Армению и Азербайджан.

Гутерриш вслед за сопредседателями Минской группы ОБСЕ призывает стороны конфликта избежать его дальнейшей эскалации и рассмотреть возможные меры по снижению уровня напряженности. Генсек ООН присоединяется к призывам посредников о возобновлении переговоров по существу вопроса и заявляет о поддержке подобных усилий со стороны ООН.