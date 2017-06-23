Еще один российский идеолог прибыл в Баку

Известный российский писатель, общественный деятель и идеолог евразийства Александр Проханов прибыл в Баку.

В ходе визита, который продлится несколько дней, ожидается посещение Прохановым могилы общенационального лидера Гейдара Алиева, Аллеи шехидов, Центра Гейдара Алиева и памятника Пушкину.

Проханов также встретится с общественными деятелями Азербайджана и чиновниками.

Помимо этого, российский писатель посетит село Ивановка Исмаиллинского района, где компактно проживает русское население. Примечательно, что и сам Проханов уроженец данного села.

Стоит отметить, что Проханов является советским и российским политическим деятелем, писателем, сценаристом, публицистом, журналистом, общественным деятелем. Член секретариата Союза писателей России. Главный редактор газеты «Завтра». В последние годы Проханов выступает как один из главных идеологов России.

Напомним, ранее Баку посетил другой российский идеолог, известный общественно-политический деятель, философ и политолог Александр Дугин, который выступил в Баку с рядом важных заявлений по нагорно-карабахскому конфликту.