Анкара ответила на ультиматум арабских стран

Анкара не собирается пересматривать соглашение с Катаром о размещении своей военной базы в этой арабской стране. Об этом заявил в пятницу министр обороны Турции Фикри Ишык в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

«Мы не планируем его пересматривать, — подчеркнул Ишык. — Требование арабских стран о закрытии базы является прямым вмешательством в наши отношения с Катаром. База в Катаре призвана обеспечивать безопасность в эмирате и во всем регионе».

Напомним, минувшей ночью арабские страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули ему ультиматум из 13 требований, одним из которых было прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.