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Нападение на частный дом в Баку: есть убитая и раненые

 

В Баку задержан 26-летний Санан Мамедов, один из подозреваемых в нападении на частный дом и убийстве, а также нанесении ножевых ранений еще двум гражданам, передает АПА.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению личностей и задержанию других подозреваемых.

Согласно информации, минувшей ночью в Баку в результате нападения группы преступников на частный дом Матанат Гасановой в Ясамальском районе (бывшая Советская) была убита 28-летняя квартирантка Махира Алиева, ножевые ранения получили 50-летняя Матанат Гасанова и ее сын 26-летний Лачин Гасанов.

Отмечается, что погибшая была бывшей гражданской женой Санана Мамедова. Всего нападавших было четверо.

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