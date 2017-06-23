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В Греции разбился вертолет: есть погибшие

 

В Греции разбился вертолет во время распыления химикатов, погибли два человека, один ранен, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Skai.

ЧП произошло около десяти часов утра недалеко от Марафона, к востоку от Афин. Вертолет частной компании занимался распылением химикатов и упал в болотистой местности в районе Схиниа. Два члена экипажа погибли, один был ранен. Выбраться из упавшего вертолета ему помогли местные жители, сообщает телеканал.

Причины авиапроисшествия пока не известны.

По информации телеканала, вертолет был арендован властями столичного региона Аттика для распыления химикатов против комаров.

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