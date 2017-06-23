Индия купит у США партию беспилотников

США собираются поставить Индии 22 беспилотника Predator на сумму свыше 2 млрд долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным источников, речь идет о поставках военно-морского варианта Predator, который не имеет вооружений и используется для разведывательных целей. Ожидается, что Пентагон объявит о сделке накануне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США на следующей неделе.

Моди встретится с президентом США Дональдом Трампом, а сделка призвана подтвердить курс на укрепление сотрудничества между двумя странами в области обороны.

Агентство отмечает, что Индия станет первой страной, не входящей в НАТО, которая получит такую технику от США. Но для заключения сделки нужно еще одобрение Конгресса.