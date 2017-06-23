В России мужчина надругался над опекаемыми девочками

Жителя Хабаровского края уличили в надругательствах над пятью опекаемыми девочками, сообщил старший помощник председателя Следственного комитета Игорь Комиссаров. Его слова в пятницу, 23 июня, приводит РИА Новости.

«Установлено совершение подозреваемым 729 преступлений», — заявил Комиссаров в Совете Федерации на круглом столе о проблемах приемных семей.

Как говорится в сообщении на сайте СК, с сентября 2012 по февраль 2017 года мужчина «систематически совершал тяжкие и особо тяжкие преступления сексуального характера» в отношении детей.

В отношении подозреваемого расследуется дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Он арестован.

Кроме того, возбуждено дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) «в связи с тем, что должностные лица органов опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности и не выявили факты совершения преступлений», отметили в Следственном комитете.

В ведомстве добавили, что, в частности, будет проверен порядок передачи детей под опеку, а также установлено, надлежащим ли образом контролировались условия жизни и воспитания детей.