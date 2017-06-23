Баку на 182-м месте в рейтинге самых дорогих городов

Баку занял 182-ю строчку в рейтинге самых дорогих городов мира международной консалтинговой компании Mercer. Этот рейтинг основан на сравнении цен в 209 городах на пяти континентах, пишет Gazeta.

Лидером по дороговизне стала столицы Анголы Луанда. В первую десятку вошли Гонконг, Токио (Япония), Цюрих (Швейцария), Сингапур, Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Шанхай (Китай), Нью-Йорк (США) и Берн (Швейцария).

В рейтинге самых дорогих городов Москва занимает 14-е место, Дубай — 20-е, Лондон — 30-е, Санкт-Петербург — 36-е, Стамбул — 142-е, Киев — 163-е, Алматы — 175-е, Ереван — 195-е, Тбилиси — 204-е.

Замыкают рейтинг три самых дешевых города — Скопье (Македония), Бишкек (Кыргызстан) и Тунис.