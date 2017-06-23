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Баку на 182-м месте в рейтинге самых дорогих городов

 

Баку занял 182-ю строчку в рейтинге самых дорогих городов мира международной консалтинговой компании Mercer. Этот рейтинг основан на сравнении цен в 209 городах на пяти континентах, пишет Gazeta.

Лидером по дороговизне стала столицы Анголы Луанда. В первую десятку вошли Гонконг, Токио (Япония), Цюрих (Швейцария), Сингапур, Сеул (Южная Корея), Женева (Швейцария), Шанхай (Китай), Нью-Йорк (США) и Берн (Швейцария).

В рейтинге самых дорогих городов Москва занимает 14-е место, Дубай  20-е, Лондон  30-е, Санкт-Петербург  36-е, Стамбул  142-е, Киев  163-е, Алматы  175-е, Ереван  195-е, Тбилиси  204-е.

Замыкают рейтинг три самых дешевых города  Скопье (Македония), Бишкек (Кыргызстан) и Тунис.

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