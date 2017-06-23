NIKOIL | Bank изменил график работы

В связи с Гран-при Азербайджана «Формулы-1» головной офис банка по адресу: улица Пушкина, 30 перейдет на новый рабочий график.

23 июня отделение центрального клиентского обслуживания будет функционировать по всем банковским услугам с 09:00 до 18:00, а с 18:00 до 21:00 — только по обмену валют. 24 и 25 июня включительно пункт обмена валют будет открыт с 10:00 до 21:00.

Другие банковские операции проводиться не будут.

Удобство клиентов и повышение качества услуг — одна из важнейших задач NIKOIL | Bank перед клиентами и гостями столицы.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.