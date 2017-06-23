В Управление полиции Дашкесанского района поступила оперативная информация о том, что учитель детской музыкальной школы 50-летний Фикрет Бахрамов торгует марихуаной, сообщает телеканал ARB.

В результате оперативных мероприятий Фикрет Бахрамов был задержан с поличным. В ходе личного досмотра у учителя музыки были найдены наркотики.

Фикрет Бахрамов пытался убедить сотрудников полиции в том, что нашел наркотики на обочине дороги и что оставил их для личного употребления, а не для продажи.

В Управлении полиции района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.