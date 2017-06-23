Самолет США провел разведку районов пусков российских ракет

Самолет ВМС США провел разведывательный полет над районом Средиземноморья вблизи Сирии, откуда российские фрегаты и подлодка осуществили пуски крылатых ракет по целям группировки ИГ, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, передает Интерфакс.

По их сведениям, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время кружил над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.

Американский самолет выполнял полет по эллипсу вокруг закрытой зоны на высоте около 8 тыс. метров.

Министерство обороны РФ сегодня сообщило, что два российских фрегата и подводная лодка ударили крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Средиземного моря по террористам группировки ИГ в Сирии. Пуски шести ракет по игиловцам из восточной части Средиземного моря совершили фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар". Подлодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения.

"В результате внезапного массированного ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ в районе населенного пункта Акербат провинции Хама, где после ювелирного попадания крылатой ракетой "Калибр" сдетонировал арсенал боевиков", - утверждают в Минобороны.