Малена Мард: «Я возвращаюсь в Швецию»

31 августа завершается срок полномочий главы представительства Евросоюза в Азербайджане Малены Мард. Об этом сама М.Мард заявила сегодня на пресс-конференции, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Она отметила, что в ближайшее время станет известно имя нового главы представительства Евросоюза в Азербайджане.

«Я вернусь работать в МИД Швеции. Моя семья также возвращается в Стокгольм. Но мы будем приезжать в Азербайджан. У нас здесь есть друзья. Два моих сына уже четыре года живут здесь. Они планируют в будущем приезжать в Азербайджан», — сказала представитель Евросоюза.