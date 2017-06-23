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Завтра в Баку будет пасмурно

 

24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Днем временами пасмурно. Северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 18-20°, днем 25-30°, в Баку ночью 18-20°, днем 27-29° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 19-20°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана  20-21°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово  22-23° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня местами будут грозы и дожди. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 28-32°, в горах ночью 8-13°, днем 13-18° тепла.

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