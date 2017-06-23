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Немецкая разведка годами прослушивала Белый дом и Госдеп

 

Немецкое издание Spiegel опубликовало сенсационный репортаж относительно масштабов работы Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Согласно опубликованным данным, специалисты немецкой разведки годами прослушивали сотрудников Белого дома в Вашингтоне, служащих Госдепартамента, NASA и целого ряда других федеральных ведомств США.

Масштаб слежки поражает: помимо ключевых ведомств, ответственных за внешнюю политику, в поле зрения немецкой разведки попали и не совсем характерные для разведчиков объекты.

Так, стало известно, что под наблюдение поместили сотрудников нескольких ведущих научно-исследовательских институтов США, специалистов компании Lockheed Martin и офис правозащитной организации Human Rights Watch.

Ранее журналисты Spiegel опубликовали и другие важные данные относительно активности собственных спецслужб. Тогда достоянием общественности стали данные о слежке за офисами и сотрудниками ведущих мировых СМИ — в списке оказались такие гиганты, как The New York Times и Reuters.

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