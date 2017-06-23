Генеральный директор SOCAR Energy Georgia, член исполкома АФФА Махир Мамедов верит, что матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между грузинской «Самтредиа» и азербайджанским «Карабахом», который состоится в Тбилиси 18 июля, пройдет без эксцессов.

«Если два-три человека попытаются устроить какие-то провокации, то эти попытки будут сразу же предотвращены, - цитирует Махира Мамедова apasport.az. – Я помню, как два года назад, когда играли тбилисское «Динамо» и «Габала», пара-тройка нездоровых на голову людей открыли какие-то плакаты. И сразу же правоохранительные органы убрали эти баннеры. Это нельзя считать провокацией, потому что это была попытка мелкой группы.

Но нельзя исключать, что кто-то что-то пронесет в кармане на стадион.

Конечно, SOCAR Energy Georgia как азербайджанская структура в Грузии должна держать руку на пульсе и быть готова к любым событиям. Лично я буду на стадионе и буду наблюдать за игрой воочию».

Махир Мамедов верит в успешное выступление «Карабаха» в противостоянии с «Самтредиа».

«Наши клубы уже сформировались и приучили болельщиков к тому, что проходят первый этап еврокубков. Проблемы начинаются на следующих стадиях. Наши команды играли уже на групповом этапе Лиги Европы. Надеюсь, «Карабах» и «Габала» вновь как минимум доберутся до группового раунда».

Первый матч между «Карабахом» и «Самтредиа» состоится 11 июля в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Провокации со стороны грузинских фанатов начались летом 2014 года, когда жребий свел вместе «Нефтчи» и «Чихуру». Во время первого матча на бакинской «Бакселл Арене» грузины осмелились вывесить плакат с картой Грузии, включающей в себя азербайджанскую территорию. Естественно, после вмешательства полиции плакат был убран, но это был первый тревожный звонок.

Во время ответной игры в Тбилиси, в которой «Нефтчи» победил и вышел в следующий раунд, азербайджанских журналистов местные болельщики закидали зажигалками и другими предметами, изрыгали в их адрес оскорбления. Также был развернут баннер на армянском языке.

Тогда можно было заподозрить во всем этом армянскую руку. Она, возможно, и была, ибо армяне всегда желали вбить клинья в отношения между Азербайджаном и Грузией. Однако события следующего лета показали, что дело тут не только в армянах…

Спустя год после противостояния «Нефтчи» и «Чихуры» в Лиге Европы жребий уготовил новое грузино-азербайджанское противостояние – между тбилисским «Динамо» и «Габалой». Первая игра состоялась в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Во время игры грузинские болельщики, как и год назад в Баку, вывесили баннер сепаратистского содержания. Они подняли плакат: «Мы помним. Загатала, Гах. 1921». После вмешательства представителей «Габалы», обратившихся к инспектору матча, плакат был снят.

Неприятности происходили и за пределами стадиона. Азербайджанских болельщиков окружила большая группа фанатов «Динамо», так называемых ультрас, побила их и отняла атрибутику. Эти же грузинские отморозки оскорбили государственную символику Азербайджана. Они распространили фотографии, на которых топчут отнятые у азербайджанцев флаги Азербайджана и клуба «Габала».

Понятно, что без ответа такое поведение грузинских болельщиков остаться не могло. Через неделю в Габале во время ответной встречи азербайджанские болельщики держали в руках плакаты с надписями «Борчалы принадлежит Азербайджану», «Сарван, а не Марнеули», «Бостандере, а не Рустави» и др. Был растоптан и сожжен флаг Грузии.

Все это было ответной реакцией на действия грузин. А отвечали грузинам не какие-то радикально настроенные фанаты, а обычные азербайджанские болельщики, дав понять, что не потерпят такого отношения со стороны грузин.

Примечательно, что оба раза грузинские клубы проигрывали азербайджанским командам по сумме двух встреч и выбывали из борьбы. Проиграла грузинская команда и в прошлом году, когда в Лиге Европы «Габала» играла с той же самой «Самтредиа». К счастью, тогда обошлось без инцидентов. Надеемся, что обойдется и сейчас.