В здании Сабунчинского районного суда продолжается судебный процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных. Очередное заседание представляет особый интерес, потому что на нем в качестве потерпевшего выступил бывший глава Бакинского метрополитена Таги Ахмедов.

После Таги Ахмедова, стенограмма показаний которого была представлена haqqin.az накануне, на суде выступил его сын Руслан Ахмедов, сообщивший, что в настоящее время он работает в архивном управлении МИД Азербайджана.

В своих показаниях Р.Ахмедов прежде всего отметил, что отец действительно поручал ему отвезти 3 миллиона манатов к зданию Спортивного клуба армии и передать их Акифу Човдарову.

«Утром вместе со своим двоюродным братом мы поехали к СКА, где нас ждал черный Land Rover. Я подошел к автомобилю и увидел в нем Акифа Човдарова. Передал ему сумку с деньгами, которую он сразу переложил в багажник», — утверждал свидетель.

Адвокат обвиняемого Кямандар Насибов спросил у Руслана Ахмедова, действительно ли генерал Човдаров угрожал его отцу, Таги Ахмедову.

«Вы тоже верите, что в Азербайджане можно надеть на голову судьи мешок и увезти в МНБ?» — иронизировал Насибов.

Свидетель ответил, что, видимо, Таги Ахмедов выразился образно, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, сам же он лишь отвез деньги.

На вопрос адвоката о происхождении трех миллионов, врученных Руслану Тагиеву отцом, последовал решительный протест гособвинителя и адвокатов потерпевших. В результате вопрос был снят с повестки заседания.

«Тут что-то не так. Судебная коллегия усиленно избегает этого вопроса», — вставил реплику Садиг Расулов, другой адвокат обвиняемых.

Свидетель Али Ахмедов, племянник Таги Ахмедова, подтвердил показания своего двоюродного брата Руслана о том, что тот передал у здания СКА 3 миллиона манатов лично Акифу Човдарову.

Следующий свидетель, Расул Расулов, подтвердил, что в рассматриваемый период работал в МНБ. Отвечая на вопрос гособвинителя об СМС, полученном им от Таги Ахмедова, Расулов заявил, что не принял ее всерьез и вообще это не имеет к нему никакого отношения, как и эпизод, связанный с 3 миллионами, переданными Таги Ахмедовым Акифу Човдарову.

Отвечая на вопросы адвокатов, Расул Расулов отметил, что лично участвовал в операции МНБ, проведенной в метрополитене, после чего между ним и адвокатом Кямандаром Насибовым состоялся примечательный диалог.

Адвокат: Таги Ахмедов утверждает, что вы позвонили и сказали, что Акиф Човдаров требует принести 3 миллиона манатов, в противном случае угрожал надеть на голову его сына-судьи мешок и доставить в МНБ. Говорили ли вы ему такое?

Свидетель: Не было такого.

Адвокат: Что же тогда происходило вокруг дела Таги Ахмедова?

Свидетель: Ахмедов страшно нервничал, видимо, это было связано с проводимыми тогда в его бывшем ведомстве мероприятиями МНБ.

Адвокат: Его беспокойство было связано с деньгами, которые он присвоил?

Свидетель: Я не знаю всей истории вопроса, но соответствующие мероприятия проводились.

Адвокат: Тем не менее Ахмедов уверяет, что процесс передачи денег проводился при вашем посредничестве…

Свидетель: Нет, это неправда.

Следующий свидетель, Руфат Багиров, сообщил, что в то время работал оперативником в МНБ. Свои показания на следствии Багиров подтверждать отказался, заявив, что они были искажены следователями.

«В министерство пришли два человека. Я сопровождал их. Следователи спросили меня про побои, и я сказал, что такого не было», — добавил он.

Вмешавшийся адвокат обвиняемого Орхана Османова, Эльхан Гулиев, заявил, что из-за искажения показаний свидетеля против его подзащитного были выдвинуты тяжкие обвинения. Несмотря на все обращения, очной ставки Орхана Османова и свидетеля Руфата Багирова организовано не было. Адвокат призвал еще раз вызвать в суд Руфата Багирова и основательно допросить его.

Судья Габиб Гасанов объявил, что следующее заседание суда состоится 3 июля.