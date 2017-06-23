Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание наследному принцу Королевства Саудовская Аравия, вице-премьеру, министру обороны Мухаммеду бин Салману бин Абдулазизу Аль Сауду, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства искренне поздравил его с назначением наследным принцем Королевства Саудовская Аравия.

В послании президента Ильхама Алиева отмечается, что Азербайджан и Саудовскую Аравию объединяют отношения дружбы и сотрудничества, которые исходят из общих духовных ценностей двух народов.

«Верю, что наши связи, созданные на такой прочной основе, и впредь будут успешно развиваться и расширяться», — говорится в послании.

В послании главы государства также отмечаются добрые впечатления от встречи с Мухаммедом бин Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и состоявшегося обмена мнениями.

«Пользуясь случаем, передаю самые искренние пожелания в связи со священным праздником Рамазан, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности», — говорится в послании президента Азербайджана.