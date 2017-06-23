Себастьян Феттель: «Не знаю, что пил тот парень, который чистил асфальт в Баку»

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель весьма своеобразно ответил на вопрос «Насколько трасса в Баку требовательна к гонщикам?».
«Утром я прогуливался по трассе, - цитирует Феттеля Motorsport. - Я не знаю, что пил тот парень, который чистил асфальт. Хочу выпить то же самое, но только в воскресенье вечером - не раньше! В прошлом году трасса была очень гладкой. В таких условиях сложно прогревать резину. Не помогают и очень длинные прямые, на которых трудно поднять температуру. Повороты в основном медленные - еще один фактор, который помогает прогревать резину. Будет невероятно сложно держать шины в нужном рабочем диапазоне».
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стартовал сегодня в Баку. Основная гонка состоится 25 июня.