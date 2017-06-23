Представитель Евросоюза: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард считает неприемлемым существующий статус-кво по нагорно-карабахскому конфликту.

«Вчера Европейский Союз выступил с заявлением по эскалации ситуации на линии фронта», — заявила М.Мард журналистам, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По ее словам, регулярные нарушения режима прекращения огня и вызываемые ими человеческие потери свидетельствуют о необходимости изменения статус-кво.

«Мы поддерживаем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также их заявления по итогам визитов в регион», — сказала М.Мард.

Она подчеркнула, что Брюссель внимательно следит за этим вопросом.

«В том числе активно наблюдает за этими процессами и регулярно посещающий регион спецпредставитель Евросоюза», — отметила глава представительства ЕС в Баку.