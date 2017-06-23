Подписаться на уведомления
 

Азербайджан впервые применил новую ракету Spike в Карабахе Израильские источники; видео

Автор: Отдел информации 

Накануне израильская компания Rafael на парижском авиашоу впервые представила новую версию противотанковых ракет Spike, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Издание пишет, что новые ракеты Spike LR II, будучи запущены с земли, могут поражать цель на дальности до 5,5 километра, а в случае пуска ракеты с самолета  до 10 километров. Ракета была успешно испытана в Израиле и, по сведениям израильского издания, уже применена Азербайджаном на карабахском фронте.

Главным нововведением проекта Spike LR II является новая головка самонаведения с повышенными характеристиками.

Ракета Spike LR II получила средства обработки сигнала, при помощи которых способна следить за различными типами целей, в том числе в сложных условиях. Как утверждается, в системе обработки видеосигналов использованы элементы искусственного интеллекта, при помощи которых обеспечивается отслеживание малоконтрастных или пропадающих из виду объектов. Также заявлена возможность преодоления активной и динамической защиты бронемашин при помощи неких алгоритмов управления.

«Новая ракета обеспечивает ответ на новые вызовы на поле боя. Развитие этих ракет стало возможным благодаря большому опыту компании Rafael в сфере производства ракет различных модификаций, передовому инженерному опыту специалистов компании, а также благодаря тесному сотрудничеству компании с Армией обороны Израиля и вооруженными силами других стран», — сказал исполнительный вице-президент компании Rafael Моше Елазар.

The Jerusalem Post пишет, что впервые эти новые ракеты были применены несколько недель назад в оккупированном Карабахе, когда сухопутные войска Азербайджана ракетой Spike LR II уничтожили армянский зенитно-ракетный комплекс «Оса».

«По нашим сведениям, такой же зенитно-ракетный комплекс состоит на вооружении и у группировки «Хезболлах»,  отмечает израильское издание.

The Jerusalem Post также разместил у себя на сайте кадры уничтожения азербайджанской армией ракетами Spike армянского ЗРК «Оса».

Напомним, Азербайджан является одним из основных покупателей самой передовой продукции израильской оборонной промышленности.

Отметим также, что азербайджанская армия в апреле прошлого года осуществила первое боевое применение ударных беспилотников Harop.

6024 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Июн 28° / 20°
25 Июн 28° / 20°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Селевые потоки затопили Геранбой фото; видео
«Азеришыг» перешло на усиленный режим работы
Вице-премьер Грузии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Баку посла Чехии вызовут на ковер заявление МИД
Ильхам Алиев о последних боях в Карабахе
Третья авария на «Формуле» в Баку видео; обновлено 15:29
Ильхам Алиев: «Экспорт Азербайджана увеличился на 40%»
Путин дал старт «Турецкому потоку»
Азербайджан впервые применил новую ракету Spike в Карабахе Израильские источники; видео
Представитель Евросоюза: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»
Себастьян Феттель: «Не знаю, что пил тот парень, который чистил асфальт в Баку»
Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
Семейство Таги Ахмедова против Човдарова Эксклюзив
Будут ли провокации на матче «Карабаха» в Грузии? Отвечает глава SOCAR Georgia
На фронте прошел мониторинг
Немецкая разведка годами прослушивала Белый дом и Госдеп
Завтра в Баку будет пасмурно
Малена Мард: «Я возвращаюсь в Швецию»
Самолет США провел разведку районов пусков российских ракет
В Дашкесане учитель музыки торговал марихуаной фото; видео
NIKOIL | Bank изменил график работы
Баку на 182-м месте в рейтинге самых дорогих городов
В России мужчина надругался над опекаемыми девочками
Индия купит у США партию беспилотников
Ильхам Алиев открыл военный завод в Ширване фото;обновлено 12:31
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться