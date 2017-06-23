Накануне израильская компания Rafael на парижском авиашоу впервые представила новую версию противотанковых ракет Spike, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Издание пишет, что новые ракеты Spike LR II, будучи запущены с земли, могут поражать цель на дальности до 5,5 километра, а в случае пуска ракеты с самолета — до 10 километров. Ракета была успешно испытана в Израиле и, по сведениям израильского издания, уже применена Азербайджаном на карабахском фронте.

Главным нововведением проекта Spike LR II является новая головка самонаведения с повышенными характеристиками.

Ракета Spike LR II получила средства обработки сигнала, при помощи которых способна следить за различными типами целей, в том числе в сложных условиях. Как утверждается, в системе обработки видеосигналов использованы элементы искусственного интеллекта, при помощи которых обеспечивается отслеживание малоконтрастных или пропадающих из виду объектов. Также заявлена возможность преодоления активной и динамической защиты бронемашин при помощи неких алгоритмов управления.

«Новая ракета обеспечивает ответ на новые вызовы на поле боя. Развитие этих ракет стало возможным благодаря большому опыту компании Rafael в сфере производства ракет различных модификаций, передовому инженерному опыту специалистов компании, а также благодаря тесному сотрудничеству компании с Армией обороны Израиля и вооруженными силами других стран», — сказал исполнительный вице-президент компании Rafael Моше Елазар.

The Jerusalem Post пишет, что впервые эти новые ракеты были применены несколько недель назад в оккупированном Карабахе, когда сухопутные войска Азербайджана ракетой Spike LR II уничтожили армянский зенитно-ракетный комплекс «Оса».

«По нашим сведениям, такой же зенитно-ракетный комплекс состоит на вооружении и у группировки «Хезболлах», — отмечает израильское издание.

The Jerusalem Post также разместил у себя на сайте кадры уничтожения азербайджанской армией ракетами Spike армянского ЗРК «Оса».

Напомним, Азербайджан является одним из основных покупателей самой передовой продукции израильской оборонной промышленности.

Отметим также, что азербайджанская армия в апреле прошлого года осуществила первое боевое применение ударных беспилотников Harop.