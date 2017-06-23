Путин дал старт «Турецкому потоку»

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка «Турецкого потока». Об этом он сказал с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода «Турецкий поток», передает РИА Новости.

Президент РФ также отметил более высокий, чем со многими другими странами, уровень взаимодействия России с Турцией.

«У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — отметил Путин.

«Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки», — обратился президент РФ к турецкому коллеге.

Путин напомнил, что только осенью 2016 года было подписано соглашение о строительстве «Турецкого потока». «И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты», — отметил Путин, поздравив с этим событием Эрдогана.