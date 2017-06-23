Подписаться на уведомления
 

Путин дал старт «Турецкому потоку»

 

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка «Турецкого потока». Об этом он сказал с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода «Турецкий поток», передает РИА Новости.

Президент РФ также отметил более высокий, чем со многими другими странами, уровень взаимодействия России с Турцией.

«У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами», — отметил Путин.

«Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки», — обратился президент РФ к турецкому коллеге.

Путин напомнил, что только осенью 2016 года было подписано соглашение о строительстве «Турецкого потока». «И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты», — отметил Путин, поздравив с этим событием Эрдогана.

1506 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Июн 28° / 20°
25 Июн 28° / 20°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Селевые потоки затопили Геранбой фото; видео
«Азеришыг» перешло на усиленный режим работы
Вице-премьер Грузии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Баку посла Чехии вызовут на ковер заявление МИД
Ильхам Алиев о последних боях в Карабахе
Третья авария на «Формуле» в Баку видео; обновлено 15:29
Ильхам Алиев: «Экспорт Азербайджана увеличился на 40%»
Путин дал старт «Турецкому потоку»
Азербайджан впервые применил новую ракету Spike в Карабахе Израильские источники; видео
Представитель Евросоюза: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»
Себастьян Феттель: «Не знаю, что пил тот парень, который чистил асфальт в Баку»
Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
Семейство Таги Ахмедова против Човдарова Эксклюзив
Будут ли провокации на матче «Карабаха» в Грузии? Отвечает глава SOCAR Georgia
На фронте прошел мониторинг
Немецкая разведка годами прослушивала Белый дом и Госдеп
Завтра в Баку будет пасмурно
Малена Мард: «Я возвращаюсь в Швецию»
Самолет США провел разведку районов пусков российских ракет
В Дашкесане учитель музыки торговал марихуаной фото; видео
NIKOIL | Bank изменил график работы
Баку на 182-м месте в рейтинге самых дорогих городов
В России мужчина надругался над опекаемыми девочками
Индия купит у США партию беспилотников
Ильхам Алиев открыл военный завод в Ширване фото;обновлено 12:31
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться