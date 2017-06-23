Ильхам Алиев о последних боях в Карабахе

«Боеспособность и патриотический дух нашей армии находятся на высоком уровне. Наглядным подтверждением этого является ситуация на линии соприкосновения войск. Сегодня мы обладаем полным преимуществом на линии соприкосновения войск. Мы добились и увеличиваем это преимущество. Неделю назад армяне снова совершили вооруженную провокацию, азербайджанская армия дала врагу достойный ответ», — сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия в Ширване завода ПО «Шарг» Министерства оборонной промышленности по производству боевых частей к гранатомету MSGL40, сообщает АзерТАдж.

Глава государства сказал, что произошло много событий, отражающих боеспособность Вооруженных сил Азербайджана.

«Среди них следует особо отметить прошлогодние апрельские бои. При предотвращении военной агрессии Армении во время этих боев наши военнослужащие, проявив большой героизм, освободили от оккупантов часть трех районов. На этих землях сегодня развевается азербайджанский флаг. В результате апрельских боев сегодня мы провожаем переселенцев на свои родные земли. Село Джоджуг Марджанлы восстановлено всего за два месяца. Первый этап восстановления села уже завершен. Выделены дополнительные средства на завершение второго этапа», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также сказал, что апрельские бои — это наша славная победа, наш большой успех.

«Это еще раз показывает, что азербайджанская армия сегодня находится в ряду сильных. Еще раз показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Возвращение людей в Джоджуг Марджанлы свидетельствует о том, что все наши переселенцы живут с надеждой на возвращение в свои родные города, села.

Сегодня Джоджуг Марджанлы является символом нашего возрождения, нашей победы. На освобожденных в апреле прошлого года землях развевается флаг Азербайджана. Это радует каждого являющегося патриотом гражданина Азербайджана. У нас достаточно сил, и мы даем достойный ответ на все провокации Армении», — подчеркнул глава государства.