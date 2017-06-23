Посол Чехии в Азербайджане будет вызван в Министерство иностранных дел в связи с заявлениями посла Чехии в Армении Петра Микиски об экстрадиции и аресте блогера Александра Лапшина и объявлении Азербайджаном в международный розыск ряда депутатов Европарламента за незаконное посещение оккупированных азербайджанских земель, сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД Азербайджана.

По словам главы пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева, Посольство Азербайджана в Чехии также обратится в МИД этой республики, чтобы выяснить, действительно ли посол Чехии в Армении сделал такое заявление.

«Если посол Чехии сделал такое заявление, это противоречит закону, нормам и принципам международного права, поскольку заявление чешского посла политизирует юридические вопросы, являющиеся составом преступления.

В соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики возбуждается уголовное дело против личностей, совершающих публичные призывы к нарушению территориальной целостности, суверенитета и конституционных основ Азербайджана, вошедших в сговор с незаконным криминальным режимом, разжигающих вражду на этнической и религиозной почве.

Одним из них является гражданин Чехии Яромир Штетина, который, злоупотребляя статусом члена Европарламента, на деньги армянского лобби совершал визиты на оккупированные азербайджанские земли и осуществлял другую незаконную деятельность.

Хотели бы напомнить послу, что, в соответствии с разделами lX и X Уголовного кодекса Чешской Республики и статьями 309, 310, 323 и 324, за деятельность против территориальной целостности, суверенитета и конституционных основ чешского государства предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 18 лет.

То есть, если бы Яромир Штетина занимался подобной деятельностью в Чехии, его ждало бы суровое наказание.

Однако правительственные органы Чехии не принимают нужных мер по предотвращению совершения Яромиром Штетиной аналогичных действий на оккупированных территориях Азербайджана», — сказал Хикмет Гаджиев.