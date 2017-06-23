«Азеришыг» перешло на усиленный режим работы

В целях обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии потребителям, а также устранения возможных аварийный ситуаций в центральном аппарате и региональных управлениях по обеспечению и продажам электроэнергии ОАО «Азеришыг» будут организованы дежурные смены, состоящие из ответственных лиц, сообщает пресс-служба ОАО.

«Горячая линия 199 будет к услугам потребителей 24 часа в сутки. В целях обеспечения нормального режима работы электросетей будет усилен контроль над дежурными сменами в регионах, а также предприняты дополнительные меры», — говорится в сообщении пресс-службы ОАО.

«Азеришыг» поздравляет всех потребителей с праздником Рамазан.