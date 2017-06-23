Азербайджанский лоукостер начнет летать с сентября

Первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана Buta Airways начнет свои полеты с 1 сентября.

Минимальная цена за полет в одну сторону составит 29 евро. На первом этапе авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт «Внуково»), Анталью, Казань, Минеральные Воды, Киев, Тбилиси и Тегеран.

С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть пополнится такими городами, как Стамбул и Санкт-Петербург.

Первый рейс из Баку в Тбилиси состоится 1 сентября.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу «Бюджет», не будут подлежать возврату и обмену. Авиабилеты по тарифу «Стандарт» можно будет обменять или вернуть с удержанием 50% от его стоимости.

Такие услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, а также выбор места в самолете, лоукостер будет предлагать в качестве платных опций.

Провоз ручной клади габаритами до 110 см в трех измерениях и неограниченным весом составит 25 евро. За аналогичную сумму можно будет провезти зарегистрированный багаж весом до 23 кг и габаритами до 158 см. При покупке багажного места предварительно на сайте или в кассе цена составит 20 евро.

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться бутерброды и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета за 7,90 евро. На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

В качестве дополнительных опций на рейсах Buta Airways будут предоставляться комфортные места в салоне самолета. Места с увеличенным пространством для ног в первом ряду и у аварийного выхода — 25 евро, приоритетные места во втором ряду — 15 евро. Зарегистрироваться на рейс можно будет онлайн на сайте и киосках самостоятельной регистрации бесплатно. Регистрация на стойках в аэропорту составит 3 евро.

Buta Airways — первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer.