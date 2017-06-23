Подписаться на уведомления
 

Азербайджанский лоукостер начнет летать с сентября

 

Первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана Buta Airways начнет свои полеты с 1 сентября.

Минимальная цена за полет в одну сторону составит 29 евро. На первом этапе авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт «Внуково»), Анталью, Казань, Минеральные Воды, Киев, Тбилиси и Тегеран.

С началом зимнего сезона (с 29 октября этого года) маршрутная сеть пополнится такими городами, как Стамбул и Санкт-Петербург.

Первый рейс из Баку в Тбилиси состоится 1 сентября.

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу «Бюджет», не будут подлежать возврату и обмену. Авиабилеты по тарифу «Стандарт» можно будет обменять или вернуть с удержанием 50% от его стоимости.

Такие услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, а также выбор места в самолете, лоукостер будет предлагать в качестве платных опций.

Провоз ручной клади габаритами до 110 см в трех измерениях и неограниченным весом составит 25 евро. За аналогичную сумму можно будет провезти зарегистрированный багаж весом до 23 кг и габаритами до 158 см. При покупке багажного места предварительно на сайте или в кассе цена составит 20 евро.

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться бутерброды и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета за 7,90 евро. На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

В качестве дополнительных опций на рейсах Buta Airways будут предоставляться комфортные места в салоне самолета. Места с увеличенным пространством для ног в первом ряду и у аварийного выхода  25 евро, приоритетные места во втором ряду  15 евро. Зарегистрироваться на рейс можно будет онлайн на сайте и киосках самостоятельной регистрации бесплатно. Регистрация на стойках в аэропорту составит 3 евро.

Buta Airways  первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer.

1432 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Июн 28° / 20°
25 Июн 28° / 20°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Армянин-наркоторговец арестован на базе ВВС США фото; видео
Акция протеста перед посольством Израиля в Баку десятки задержанных
Очередная авария на «Формуле» в Баку Алонсо сошел с дистанции; видео; обновлено 18:18
Рахманова кинули на 20 тысяч долларов
Президент Молдовы и азербайджанские министры на соревнованиях «Формулы-1» в Баку фото
В Грузии подешевел бензин
Центробанк о новом курсе маната
Азербайджан пересматривает доходы и расходы бюджета
Ассанж назвал выдвинутые Катару требования абсурдными
В Уджаре 11-летний мальчик утонул в реке
Азербайджанский лоукостер начнет летать с сентября
Селевые потоки затопили Геранбой фото; видео
«Азеришыг» перешло на усиленный режим работы
Вице-премьер Грузии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Баку посла Чехии вызовут на ковер заявление МИД
Ильхам Алиев о последних боях в Карабахе
Ильхам Алиев: «Экспорт Азербайджана увеличился на 40%»
Путин дал старт «Турецкому потоку»
Азербайджан впервые применил новую ракету Spike в Карабахе Израильские источники; видео
Представитель Евросоюза: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»
Себастьян Феттель: «Не знаю, что пил тот парень, который чистил асфальт в Баку»
Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
Семейство Таги Ахмедова против Човдарова Эксклюзив
Будут ли провокации на матче «Карабаха» в Грузии? Отвечает глава SOCAR Georgia
На фронте прошел мониторинг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться