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Ассанж назвал выдвинутые Катару требования абсурдными

 

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал абсурдными требования, выдвинутые Катару для окончания его дипломатической изоляции, передает РИА Новости.

«Требования Саудовской Аравии абсурдны и, очевидно, на них не согласятся. Либо саудовское правительство не в себе, либо это предлог для конфликта», — написал он в своем сообщении в Twitter, сопроводив его ссылкой на текст агентства Ассошиэйтед Пресс со списком требований, выдвинутых Эр-Риядом и другими арабскими правительствами.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. Четыре арабских страны требуют от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и ликвидировать спутниковый телеканал «Аль-Джазира».

Кроме того, составители списка настаивают, чтобы Катар прекратил натурализацию их граждан и экспатриировал уже находящихся в эмирате. От Катара требуют выдачи всех лиц, разыскиваемых в четырех странах по обвинению в терроризме и предоставлении подробного отчета о финансировании иностранных деятелей оппозиции.

По данным агентства, от Катара также требуется выплата компенсации, размер которой не уточняется. На выполнение всех требований Дохе дается десять дней.

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