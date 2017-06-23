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Азербайджан пересматривает доходы и расходы бюджета

 

Доходы скорректированного сводного бюджета Азербайджана на 2017 год прогнозируются на уровне 22,84 миллиарда манатов, что на 2,82 миллиарда манатов, или на 14,1 процента больше утвержденного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Как отмечается, расходы сводного бюджета составят 29,8 миллиарда манатов, что на 1,05 миллиарда, или на 3,7 процента больше утвержденных показателей.

Доходы пересмотренного госбюджета прогнозируются на уровне 16,766 миллиарда манатов, что на 511 миллионов манатов, или на 3,1 процента больше первичного прогноза на этот год. Расходы  на уровне 17,941 миллиарда манатов, что на 1,041 миллиарда манатов, или на 6,2 процента больше по сравнению с первичными прогнозами. Дефицит госбюджета составит 1,175 миллиарда манатов (рост на 530 миллионов манатов), что будет равно 1,8 процента от ожидаемого в 2017 году ВВП Азербайджана.

30 июня парламент Азербайджана планирует обсудить скорректированные государственный и сводный бюджеты республики. Как ранее сообщил министр финансов Самир Шарифов, пересмотр государственного бюджета Азербайджана на 2017 год вызван необходимостью обеспечить устойчивость банковской и финансовой систем, а также регулирования внешних и внутренних обязательств республики.

В рамках пересмотра госбюджета планируется повысить верхнюю планку по внешнему заимствованию с четырех до 4,5 миллиарда манатов для выпуска Международным банком Азербайджана евробондов.

Согласно действующему закону «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», доходы госбюджета утверждены в размере 16,255 миллиарда манатов, расходы  16,9 миллиарда манатов. Бюджетные прогнозы сформированы на основе цены на нефть в 40 долларов за баррель.

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