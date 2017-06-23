Президент Молдовы Игорь Додон, находящийся с официальным визитом в Баку, посетил сегодня соревнования «Формулы-1».
Глава Молдовы наблюдал за гонками вместе с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым, президентом Федерации автоспорта Азербайджана Анаром Алекперовым и вице-президентом Федерации, главой Службы государственной безопасности Мадатом Гулиевым.
Помимо этого Анар Алекперов и Мадат Гулиев встретились с исполнительным директором «Формулы-1» Чейзом Кери, который отметил высокий уровень организации соревнований.