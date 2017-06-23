Полиция задержала порядка 30 участников несогласованной акции протеста перед посольством Израиля в Баку, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

"Приуроченная к Международному дню Аль-Кудс акция была организована группой верующих. В общей сложности в ней участвовали около 50 человек. Протестующие скандировали «Свободу Кудсу (Иерусалим)», - говорится в сообщении.

Задержанные лица доставлены в 27-е отделение Ясамальского районного управления полиции.

День Аль-Кудс учрежден лидером исламской революции Ирана аятоллой Хомейни в 1979 году. Отмечается по лунному календарю в последнюю пятницу Рамадана. В этот день в Иране и других странах проводятся антиизраильские демонстрации и митинги.