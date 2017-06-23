В США при попытке провести на военную авиабазу крупную партию марихуаны арестован 59-летний Ашот Григорян, сообщает телеканал KFOR.

Григорян находился за рулем грузовика, доставлявшего груз для авиабазы. В ходе досмотра в грузовике были обнаружены мешки с марихуаной общим весом 324 кг. Кроме того, было обнаружено несколько контейнеров с маслом канабиса для вапорайзеров. Наркотики были спрятаны среди груза, который предназначался для авиабазы.

Отмечается, что Григорян был доставлен в тюрьму Оклахомы по обвинениям в транспортировке наркотиков и владению автомобилем для незаконного оборота наркотиков

На момент ареста Григорян находился на испытательном сроке за такое же преступление в штате Миссури.