Подписаться на уведомления
 

Армянин-наркоторговец арестован на базе ВВС США фото; видео

 

В США при попытке провести на военную авиабазу крупную партию марихуаны арестован 59-летний Ашот Григорян, сообщает телеканал KFOR.

Григорян находился за рулем грузовика, доставлявшего груз для авиабазы. В ходе досмотра в грузовике были обнаружены мешки с марихуаной общим весом 324 кг. Кроме того, было обнаружено несколько контейнеров с маслом канабиса для вапорайзеров. Наркотики были спрятаны среди груза, который предназначался для авиабазы.

Отмечается, что Григорян был доставлен в тюрьму Оклахомы по обвинениям в транспортировке наркотиков и владению автомобилем для незаконного оборота наркотиков

На момент ареста Григорян находился на испытательном сроке за такое же преступление в штате Миссури.

 

0 просмотров


Старости
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Минобороны пригрозило Армении «сокрушительным ответом»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
24 Июн 28° / 20°
25 Июн 28° / 20°
26 Июн 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.8999 AZN
1 RUB   =   0.0285 AZN

Новостная лента

Армянин-наркоторговец арестован на базе ВВС США фото; видео
Акция протеста перед посольством Израиля в Баку десятки задержанных
Очередная авария на «Формуле» в Баку Алонсо сошел с дистанции; видео; обновлено 18:18
Рахманова кинули на 20 тысяч долларов
Президент Молдовы и азербайджанские министры на соревнованиях «Формулы-1» в Баку фото
В Грузии подешевел бензин
Центробанк о новом курсе маната
Азербайджан пересматривает доходы и расходы бюджета
Ассанж назвал выдвинутые Катару требования абсурдными
В Уджаре 11-летний мальчик утонул в реке
Азербайджанский лоукостер начнет летать с сентября
Селевые потоки затопили Геранбой фото; видео
«Азеришыг» перешло на усиленный режим работы
Вице-премьер Грузии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
В Баку посла Чехии вызовут на ковер заявление МИД
Ильхам Алиев о последних боях в Карабахе
Ильхам Алиев: «Экспорт Азербайджана увеличился на 40%»
Путин дал старт «Турецкому потоку»
Азербайджан впервые применил новую ракету Spike в Карабахе Израильские источники; видео
Представитель Евросоюза: «Статус-кво в Карабахе неприемлем»
Себастьян Феттель: «Не знаю, что пил тот парень, который чистил асфальт в Баку»
Ильхам Алиев поздравил наследного принца Саудовской Аравии
Семейство Таги Ахмедова против Човдарова Эксклюзив
Будут ли провокации на матче «Карабаха» в Грузии? Отвечает глава SOCAR Georgia
На фронте прошел мониторинг
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться