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Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт в Ширване

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Ширван, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству в городе Ширван, в том числе замены кровли 52 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, и капитального ремонта их фасадной части из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти города Ширван будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

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