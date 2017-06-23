Ильхам Алиев выделил деньги на капремонт в Ширване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Ширван, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству в городе Ширван, в том числе замены кровли 52 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города, и капитального ремонта их фасадной части из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти города Ширван будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.